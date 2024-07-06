Кубышкина Агрипина Михайловна
Место рождения
Дата рождения20.06.1883 ст.
Дата смерти02.07.1883 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
20.06.1883 ст.
дата крещения - 26.06.1883 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Степан Михайлович [Кубышкин] Источник: ... Показать все
Смерть
02.07.1883 ст.
дата погребения - 03.07.1883 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 2х недель причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уе... Показать все