Кубышкина Агрипина Михайловна 20.06.1883 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кубышкина Агрипина Михайловна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

20.06.1883 ст.

Дата смерти

02.07.1883 ст.

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

Между 1846 и 1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
20.06.1883 ст.

Отец: Кубышкин Михаил / Михайло Федорович

Мать: Кубышкина Пелагея Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 26.06.1883 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Степан Михайлович [Кубышкин] Источник: ... Показать все
Смерть
02.07.1883 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 03.07.1883 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 2х недель причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уе... Показать все

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