Дарья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти27.10.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.?.1843
Муж: Родион (Сафронов)
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Михаил Родионович
Отец ребёнка: Родион (Сафронов)
Рождение ребёнка
1855
Сын: Герасим Родионов
Отец ребёнка: Родион (Сафронов)
Смерть
27.10.1861
Причина смерти: натуральной