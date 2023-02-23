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Дарья Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

27.10.1861

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.?.1843

Муж: Родион (Сафронов)

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Михаил Родионович

Отец ребёнка: Родион (Сафронов)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Герасим Родионов

Отец ребёнка: Родион (Сафронов)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
27.10.1861
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: натуральной
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