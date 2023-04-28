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Михаил Родионович

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Родион (Сафронов)

Мать: Дарья Степанова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.02.1872

Жена: Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
28.06.1873

Дочь: Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.11.1874

Дочь: Варвара Михайлова

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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