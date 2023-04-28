Михаил Родионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Родион (Сафронов)
Мать: Дарья Степанова
Бракосочетание
11.02.1872
Жена: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
28.06.1873
Дочь: Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
28.11.1874
Дочь: Варвара Михайлова
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Смерть
Неизвестно