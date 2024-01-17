Щеголев Исидор (Сидор) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеголев Исидор (Сидор) Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

1869

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Щеголев Григорий Евдокимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеголев Александр Сидорович

Мать ребёнка: Щеголева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Щеголев Дмитрий Сидорович

Мать ребёнка: Щеголева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Щеголев Григорий Сидорович

Мать ребёнка: Щеголева Татьяна Ивановна

Смерть
1869

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