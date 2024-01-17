Щеголев Исидор (Сидор) Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти1869
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Щеголев Григорий Евдокимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щеголев Александр Сидорович
Мать ребёнка: Щеголева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Щеголев Дмитрий Сидорович
Мать ребёнка: Щеголева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Щеголев Григорий Сидорович
Мать ребёнка: Щеголева Татьяна Ивановна
Смерть
1869