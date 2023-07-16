Ремизов Антип Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: Аграфена Михайловна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Параскева Федоровна
Гусинка, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Антипович
Мать ребёнка: Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокопий Антипович
Мать ребёнка: Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егор Антипович
Мать ребёнка: Параскева Федоровна
Смерть
Неизвестно