Ремизов Антип Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремизов Антип Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: Аграфена Михайловна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Ремизов Матвей Антипович

Мать ребёнка: Параскева Федоровна

Гусинка, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Антипович

Мать ребёнка: Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопий Антипович

Мать ребёнка: Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егор Антипович

Мать ребёнка: Параскева Федоровна

Смерть
Неизвестно
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