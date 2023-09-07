Параскева Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Ремизов Антип Иванович
Гусинка, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Антипович
Отец ребёнка: Ремизов Антип Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокопий Антипович
Отец ребёнка: Ремизов Антип Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егор Антипович
Отец ребёнка: Ремизов Антип Иванович
Смерть
Неизвестно