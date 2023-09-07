Параскева Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Ремизов Матвей Антипович

Отец ребёнка: Ремизов Антип Иванович

Гусинка, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Антипович

Отец ребёнка: Ремизов Антип Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопий Антипович

Отец ребёнка: Ремизов Антип Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егор Антипович

Отец ребёнка: Ремизов Антип Иванович

Смерть
Неизвестно
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