Чазов Николай Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.05.2007
Дочь: Чазова Эльза Николаевна
Мать ребёнка: Чазова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
16.09.2015
Дочь: Чазова Полина Николаевна
Мать ребёнка: Чазова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
19.01.2020
Дочь: Чазова Доменика Николаевна
Мать ребёнка: Чазова Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно