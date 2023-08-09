Чазов Николай Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чазов Николай Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.2007

Дочь: Чазова Эльза Николаевна

Мать ребёнка: Чазова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
16.09.2015

Дочь: Чазова Полина Николаевна

Мать ребёнка: Чазова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
19.01.2020

Дочь: Чазова Доменика Николаевна

Мать ребёнка: Чазова Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чазова Наталья Николаевна

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