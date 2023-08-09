Чазова (Широбокова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧазова (Широбокова) Наталья Николаевна

Чазова (Широбокова) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1986

Отец: Широбоков Николай Васильевич

Мать: Широбокова Клавдия Витальевна

Рождение ребёнка
17.05.2007

Дочь: Чазова Эльза Николаевна

Отец ребёнка: Чазов Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
16.09.2015

Дочь: Чазова Полина Николаевна

Отец ребёнка: Чазов Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
19.01.2020

Дочь: Чазова Доменика Николаевна

Отец ребёнка: Чазов Николай Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чазов Николай Георгиевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close