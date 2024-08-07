Степан Прокопьев
Место рождения
Дата рождения25.07.1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1826 ст.
Отец: Прокофий Максимов
Мать: Ирина Власова
14. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFW-9L5N?i=423&cc=1921824 д. Негошково кр. Антип Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Емельянова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Авдотья (Евдокия) Степанова
Мать ребёнка: Акулина Емельянова
Рождение ребёнка
1859
Сын: Иван Степанов
Мать ребёнка: Акулина Емельянова
Смерть
Неизвестно