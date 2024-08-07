Степан Прокопьев 25.07.1826 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСтепан Прокопьев

Степан Прокопьев

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

25.07.1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1826 ст.

Отец: Прокофий Максимов

Мать: Ирина Власова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
14. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFW-9L5N?i=423&cc=1921824 д. Негошково кр. Антип Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Емельянова

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Авдотья (Евдокия) Степанова

Мать ребёнка: Акулина Емельянова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Иван Степанов

Мать ребёнка: Акулина Емельянова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.