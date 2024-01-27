Власов Николай Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласов Николай Ефимович

Власов Николай Ефимович

avatar

Место рождения

село Михайловка, вблизи от городка Калинино

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Власов Ефим Яковлевич

Мать: не указана

село Михайловка, вблизи от городка Калинино
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Скрипникова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Власова Екатерина

село Михайловка, г. Калинино, Армения
Рождение ребёнка
1920

Сын: Власов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Власова Екатерина

село Михайловка, г. Калинино, Армения
Рождение ребёнка
1922

Сын: Власов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Власова Екатерина

село Михайловка, г. Калинино, Армения
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Романова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Власова Екатерина

село Михайловка, г. Калинино, Армения
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Чеверда Феодосия Николаевна

Мать ребёнка: Власова Екатерина

село Михайловка, г. Калинино, Армения
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Власова Екатерина

село Михайловка, г. Калинино, Армения
Рождение ребёнка
02.08.1932

Дочь: Лоскутова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Власова Екатерина

село Михайловка,г. Калинино, Армения
Рождение ребёнка
17.05.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Власова Екатерина

село Михайловка, г. Калинино, Армения
Рождение ребёнка
1938

Сын: Власов Яков

Мать ребёнка: Власова Екатерина

село Михайловка, г. Калинино, Армения
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close