Власова (Ерохина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласова (Ерохина) Екатерина

Власова (Ерохина) Екатерина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Скрипникова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Власов Николай Ефимович

село Михайловка, г. Калинино, Армения
Рождение ребёнка
1920

Сын: Власов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Власов Николай Ефимович

село Михайловка, г. Калинино, Армения
Рождение ребёнка
1922

Сын: Власов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Власов Николай Ефимович

село Михайловка, г. Калинино, Армения
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Романова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Власов Николай Ефимович

село Михайловка, г. Калинино, Армения
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Чеверда Феодосия Николаевна

Отец ребёнка: Власов Николай Ефимович

село Михайловка, г. Калинино, Армения
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власов Николай Ефимович

село Михайловка, г. Калинино, Армения
Рождение ребёнка
02.08.1932

Дочь: Лоскутова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Власов Николай Ефимович

село Михайловка,г. Калинино, Армения
Рождение ребёнка
17.05.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власов Николай Ефимович

село Михайловка, г. Калинино, Армения
Рождение ребёнка
1938

Сын: Власов Яков

Отец ребёнка: Власов Николай Ефимович

село Михайловка, г. Калинино, Армения
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close