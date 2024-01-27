Власова (Ерохина) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Скрипникова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Власов Николай Ефимович
село Михайловка, г. Калинино, Армения
Рождение ребёнка
1920
Сын: Власов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Власов Николай Ефимович
село Михайловка, г. Калинино, Армения
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Власов Николай Ефимович
село Михайловка, г. Калинино, Армения
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Романова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Власов Николай Ефимович
село Михайловка, г. Калинино, Армения
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Чеверда Феодосия Николаевна
Отец ребёнка: Власов Николай Ефимович
село Михайловка, г. Калинино, Армения
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Власов Николай Ефимович
село Михайловка, г. Калинино, Армения
Рождение ребёнка
02.08.1932
Дочь: Лоскутова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Власов Николай Ефимович
село Михайловка,г. Калинино, Армения
Рождение ребёнка
17.05.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Власов Николай Ефимович
село Михайловка, г. Калинино, Армения
Рождение ребёнка
1938
Сын: Власов Яков
Отец ребёнка: Власов Николай Ефимович
село Михайловка, г. Калинино, Армения
Смерть
Неизвестно