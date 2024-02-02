Зобнина Авдотья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти06.03.1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Зобнин Михей Назарович
Рождение ребёнка
28.06.1815
Отец ребёнка: Зобнин Михей Назарович
Рождение ребёнка
28.10.1816
Дочь: Зобнина Неонила Михеевна
Отец ребёнка: Зобнин Михей Назарович
Рождение ребёнка
09.10.1817
Отец ребёнка: Зобнин Михей Назарович
Смерть
06.03.1849