Зобнина Авдотья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зобнина Авдотья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

06.03.1849

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Зобнин Николай Михеевич

Отец ребёнка: Зобнин Михей Назарович

Рождение ребёнка
28.06.1815

Сын: Зобнин Антип Михеевич

Отец ребёнка: Зобнин Михей Назарович

Рождение ребёнка
28.10.1816

Дочь: Зобнина Неонила Михеевна

Отец ребёнка: Зобнин Михей Назарович

Рождение ребёнка
09.10.1817

Сын: Зобнин Филипп Михеевеч

Отец ребёнка: Зобнин Михей Назарович

Смерть
06.03.1849
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