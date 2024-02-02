Зобнин Михей Назарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зобнин Михей Назарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

17.03.1846

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Зобнин Николай Михеевич

Мать ребёнка: Зобнина Авдотья Михайловна

Рождение ребёнка
28.06.1815

Сын: Зобнин Антип Михеевич

Мать ребёнка: Зобнина Авдотья Михайловна

Рождение ребёнка
28.06.1815

Сын: Зобнин Антип Михеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1816

Дочь: Зобнина Неонила Михеевна

Мать ребёнка: Зобнина Авдотья Михайловна

Рождение ребёнка
28.10.1816

Дочь: Зобнина Неонила Михеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1817

Сын: Зобнин Филипп Михеевеч

Мать ребёнка: Зобнина Авдотья Михайловна

Смерть
17.03.1846
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