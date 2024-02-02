Зобнин Михей Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти17.03.1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Зобнина Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
28.06.1815
Мать ребёнка: Зобнина Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
28.06.1815
Рождение ребёнка
28.10.1816
Дочь: Зобнина Неонила Михеевна
Мать ребёнка: Зобнина Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
28.10.1816
Дочь: Зобнина Неонила Михеевна
Рождение ребёнка
09.10.1817
Мать ребёнка: Зобнина Авдотья Михайловна
Смерть
17.03.1846