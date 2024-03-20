Марченко Х — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарченко Х

Марченко Х

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марченко Иван Тихонович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Коваленко (Марченко) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Марченко Иван Тихонович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Попова (Марченко) Прасковья (Пана) Ивановна

Отец ребёнка: Марченко Иван Тихонович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Марченко Михаил Иванович

Отец ребёнка: Марченко Иван Тихонович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Марченко Степан Иванович

Отец ребёнка: Марченко Иван Тихонович

Смерть
1934

Мы используем куки для улучшения работы сайта.