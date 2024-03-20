Марченко Х
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Коваленко (Марченко) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Марченко Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Попова (Марченко) Прасковья (Пана) Ивановна
Отец ребёнка: Марченко Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Марченко Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Марченко Иван Тихонович
Смерть
1934