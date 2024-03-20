Попова (Марченко) Прасковья (Пана) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Марченко) Прасковья (Пана) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Марченко Иван Тихонович

Мать: Марченко Х

Смерть
Неизвестно
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