Марченко Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Марченко Иван Тихонович

Мать: Марченко Х

Смерть
Неизвестно
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