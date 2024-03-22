Иван Космин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Космин

Место рождения

Новинки, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1776 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Новинки, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Федор Иванов

Мать ребёнка: Наталья Васильева

Новинки, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Сергей Иванов

Мать ребёнка: Наталья Васильева

Новинки, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Михаил Иванов

Мать ребёнка: Наталья Васильева

Новинки, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Александр Иванов

Мать ребёнка: Наталья Васильева

Новинки, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Трифон Иванов

Мать ребёнка: Наталья Васильева

Новинки, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Наталья Васильева

Новинки, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Васильева

Смерть
1834
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