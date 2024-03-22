Иван Космин
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Рождение ребёнка
1799
Сын: Федор Иванов
Мать ребёнка: Наталья Васильева
Рождение ребёнка
1806
Сын: Сергей Иванов
Мать ребёнка: Наталья Васильева
Рождение ребёнка
1807
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Наталья Васильева
Рождение ребёнка
1812
Сын: Александр Иванов
Мать ребёнка: Наталья Васильева
Рождение ребёнка
1816
Сын: Трифон Иванов
Мать ребёнка: Наталья Васильева
Рождение ребёнка
1817
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Наталья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Васильева
Смерть
1834