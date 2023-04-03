Наталья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Федор Иванов

Отец ребёнка: Иван Космин

Новинки, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Сергей Иванов

Отец ребёнка: Иван Космин

Новинки, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Михаил Иванов

Отец ребёнка: Иван Космин

Новинки, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Александр Иванов

Отец ребёнка: Иван Космин

Новинки, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Трифон Иванов

Отец ребёнка: Иван Космин

Новинки, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Космин

Новинки, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Космин

Смерть
Неизвестно
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