Наталья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Сын: Федор Иванов
Отец ребёнка: Иван Космин
Рождение ребёнка
1806
Сын: Сергей Иванов
Отец ребёнка: Иван Космин
Рождение ребёнка
1807
Сын: Михаил Иванов
Отец ребёнка: Иван Космин
Рождение ребёнка
1812
Сын: Александр Иванов
Отец ребёнка: Иван Космин
Рождение ребёнка
1816
Сын: Трифон Иванов
Отец ребёнка: Иван Космин
Рождение ребёнка
1817
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Космин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Космин
Смерть
Неизвестно