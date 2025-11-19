Васса Филиппова 13.08.1853 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Васса Филиппова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 13.08.1853 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Мать
Ульяна НикитинаОколо 1824 ст. г.р.
Отец
Филипп Матвеев1824 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1853 ст.

Отец: Филипп Матвеев

Мать: Ульяна Никитина

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

дер. Выселки. пом. Соболев. крест. безфамильные.

Крещение
15.08.1853 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

восприемники той же дер. и г. кр. Степан Иванов и с. Тогустемира г. Никифорова кр. ж. Мавра Матвеева

Смерть
Неизвестно

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