Васса Филиппова
женский, родилась 13.08.1853 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
МатьУльяна НикитинаОколо 1824 ст. г.р.
ОтецФилипп Матвеев1824 ст. г.р.
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Рождение
13.08.1853 ст.
Отец: Филипп Матвеев
Мать: Ульяна Никитина
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
15.08.1853 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
дер. Выселки. пом. Соболев. крест. безфамильные.