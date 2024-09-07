Зиберт Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиберт Андрей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

1948 г.р.

Дети

1970 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1948

Отец: Зиберт Андрей Карлович

Мать: Зиберт Дарья Карловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиберт (Шандер) Фрида Александровна

Рождение ребёнка
22.02.1970

Сын: Зиберт Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Зиберт (Шандер) Фрида Александровна

Рождение ребёнка
26.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зиберт (Шандер) Фрида Александровна

Смерть
Неизвестно

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