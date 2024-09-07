Зиберт Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1948
Отец: Зиберт Андрей Карлович
Мать: Зиберт Дарья Карловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1970
Мать ребёнка: Зиберт (Шандер) Фрида Александровна
Рождение ребёнка
26.08.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зиберт (Шандер) Фрида Александровна
Смерть
Неизвестно