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Мороз Юрий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1956

Отец: Мороз Павел Прокофьевич

Мать: Мороз Лидия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левтова Марина Викторовна

Рождение ребёнка
01.09.1983

Дочь: (Мороз) Дарья Юрьевна

Мать ребёнка: Левтова Марина Викторовна

Рождение ребёнка
2003

Дочь: Мороз Марина Юрьевна

Мать ребёнка: Мороз (Исакова) Виктория Евгеньевна

Бракосочетание
2003

Жена: Мороз (Исакова) Виктория Евгеньевна

Рождение ребёнка
04.11.2015

Дочь: (Мороз) Варвара (Юрьевна)

Мать ребёнка: Мороз (Исакова) Виктория Евгеньевна

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