Мороз Юрий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1956
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1956
Отец: Мороз Павел Прокофьевич
Мать: Мороз Лидия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1983
Дочь: (Мороз) Дарья Юрьевна
Мать ребёнка: Левтова Марина Викторовна
Рождение ребёнка
2003
Дочь: Мороз Марина Юрьевна
Мать ребёнка: Мороз (Исакова) Виктория Евгеньевна
Бракосочетание
2003
Рождение ребёнка
04.11.2015
Дочь: (Мороз) Варвара (Юрьевна)
Мать ребёнка: Мороз (Исакова) Виктория Евгеньевна