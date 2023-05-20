Мороз (Исакова) Виктория Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мороз (Исакова) Виктория Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1976

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1976

Отец: Исаков Евгений Герцелович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2003

Дочь: Мороз Марина Юрьевна

Отец ребёнка: Мороз Юрий Павлович

Бракосочетание
2003

Муж: Мороз Юрий Павлович

Рождение ребёнка
04.11.2015

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Мороз Юрий Павлович