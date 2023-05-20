Мороз (Исакова) Виктория Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1976
Отец: Исаков Евгений Герцелович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2003
Дочь: Мороз Марина Юрьевна
Отец ребёнка: Мороз Юрий Павлович
Бракосочетание
2003
Муж: Мороз Юрий Павлович
Рождение ребёнка
04.11.2015
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Мороз Юрий Павлович