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(Смольникова) Авдотья

Место рождения

Орловка

Дата рождения

1789

Пол

Женский

Отец

1768 г.р.

Мать

1760 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Смольниковъ Андрей

Мать: Смольникова Матрена

Орловка
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