Коробов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Коробов Яков Иванович

Мать ребёнка: Коробова Оня Павловна

Ставропольский край, г. Невинномысск
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Коробов Василий Иванович

Мать ребёнка: Коробова Оня Павловна

Кабарда Тамбукан
Рождение ребёнка
Около 1933

Сын: Коробов Иван Иванович

Мать ребёнка: Коробова Оня Павловна

Рига
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Оня Павловна

Смерть
Неизвестно
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