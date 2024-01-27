Коробов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1927
Мать ребёнка: Коробова Оня Павловна
Ставропольский край, г. Невинномысск
Рождение ребёнка
Около 1930
Мать ребёнка: Коробова Оня Павловна
Кабарда Тамбукан
Рождение ребёнка
Около 1933
Мать ребёнка: Коробова Оня Павловна
Рига
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коробова Оня Павловна
Смерть
Неизвестно