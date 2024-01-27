Коробов Василий Иванович
Место рожденияКабарда Тамбукан
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец: Коробов Иван Иванович
Мать: Коробова Оня Павловна
Кабарда Тамбукан
Рождение ребёнка
Около 1950
Пятигорск ул.Нежина 69-54 тел.89097617418
Рождение ребёнка
Около 1953
Рождение ребёнка
Около 1955
Тамбукан ул.Кирова 76
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коробова ?
Смерть
Неизвестно