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Коробов Василий Иванович

Место рождения

Кабарда Тамбукан

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1903 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

Около 1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Коробов Иван Иванович

Мать: Коробова Оня Павловна

Кабарда Тамбукан
Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коробова ?

Пятигорск ул.Нежина 69-54 тел.89097617418
Рождение ребёнка
Около 1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коробова ?

Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коробова ?

Тамбукан ул.Кирова 76
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова ?

Смерть
Неизвестно
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