Зиновия Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1818
Сын: Емельян Минин
Отец ребёнка: Мина Федосов
Рождение ребёнка
20.05.1821
Дочь: Елена Минина
Отец ребёнка: Мина Федосов
Рождение ребёнка
05.07.1824
Дочь: Марфа Минина
Отец ребёнка: Мина Федосов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Фёкла Минина
Отец ребёнка: Мина Федосов
Рождение ребёнка
14.02.1831
Сын: Фёдор Минин
Отец ребёнка: Мина Федосов
Рождение ребёнка
07.07.1834
Сын: Фома Минин
Отец ребёнка: Мина Федосов
Смерть
Неизвестно