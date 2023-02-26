Зиновия Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновия Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1818

Сын: Емельян Минин

Отец ребёнка: Мина Федосов

Рождение ребёнка
20.05.1821

Дочь: Елена Минина

Отец ребёнка: Мина Федосов

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.07.1824

Дочь: Марфа Минина

Отец ребёнка: Мина Федосов

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Фёкла Минина

Отец ребёнка: Мина Федосов

Рождение ребёнка
14.02.1831

Сын: Фёдор Минин

Отец ребёнка: Мина Федосов

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1834

Сын: Фома Минин

Отец ребёнка: Мина Федосов

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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