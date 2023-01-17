Пеньков Павел Яковлевич
Место рождения
Дата рождения12.01.1883
Дата смерти20.03.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1883
Бракосочетание
08.11.1902
Рождение ребёнка
31.10.1903
Мать ребёнка: Пенькова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
31.10.1905
Мать ребёнка: Пенькова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
Между 1906 и 1907
Дочь: Пенькова Павловна
Мать ребёнка: Пенькова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
15.11.1909
Мать ребёнка: Пенькова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
Между 1912 и 1913
Сын: Пеньков Павлович
Мать ребёнка: Пенькова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Пенькова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Пенькова Александра Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.03.1958