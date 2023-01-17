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Пеньков Павел Яковлевич

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Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

12.01.1883

Дата смерти

20.03.1958

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1883

Отец: Пеньков Яков Романович

Мать: Пенькова Агрипина Васильева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
08.11.1902

Жена: Пенькова Александра Андреевна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
31.10.1903

Сын: Пеньков Михаил Павлович

Мать ребёнка: Пенькова Александра Андреевна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
31.10.1905

Сын: Пеньков Николай Павлович

Мать ребёнка: Пенькова Александра Андреевна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1906 и 1907

Дочь: Пенькова Павловна

Мать ребёнка: Пенькова Александра Андреевна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1909

Сын: Пеньков Иван Павлович

Мать ребёнка: Пенькова Александра Андреевна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1912 и 1913

Сын: Пеньков Павлович

Мать ребёнка: Пенькова Александра Андреевна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1916

Сын: Пеньков Василий Павлович

Мать ребёнка: Пенькова Александра Андреевна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1924

Сын: Пеньков Алексей Павлович

Мать ребёнка: Пенькова Александра Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
20.03.1958
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