Пенькова Агрипина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1861 и 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1861 и 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1883
Отец ребёнка: Пеньков Яков Романович
Рождение ребёнка
08.02.1884
Дочь: Пенькова Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Пеньков Яков Романович
Смерть
Неизвестно