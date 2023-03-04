Пенькова Агрипина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенькова Агрипина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1861 и 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1861 и 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1883

Сын: Пеньков Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Пеньков Яков Романович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1884

Дочь: Пенькова Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Пеньков Яков Романович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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