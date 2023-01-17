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Вахрушев Николай Сосипатрович

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Место рождения

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Вахрушев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Вахрушева Олимпиада Акиндиновна

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Вахрушева Наталия Николаевна

Мать ребёнка: Вахрушева Олимпиада Акиндиновна

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.03.1902 ст.

Дочь: Вахрушева Мария Николаевна

Мать ребёнка: Вахрушева Олимпиада Акиндиновна

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.05.1905 ст.

Дочь: Вахрушева Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Вахрушева Олимпиада Акиндиновна

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахрушева Олимпиада Акиндиновна

Смерть
Неизвестно
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