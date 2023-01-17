Вахрушев Николай Сосипатрович
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Вахрушев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Вахрушева Олимпиада Акиндиновна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Вахрушева Наталия Николаевна
Мать ребёнка: Вахрушева Олимпиада Акиндиновна
Рождение ребёнка
28.03.1902 ст.
Дочь: Вахрушева Мария Николаевна
Мать ребёнка: Вахрушева Олимпиада Акиндиновна
Рождение ребёнка
11.05.1905 ст.
Дочь: Вахрушева Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Вахрушева Олимпиада Акиндиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно