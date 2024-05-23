Хисамутдин
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Якуб
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Замалетдин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарифзян
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борхан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Хасан
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно