Борхан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борхан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хисамутдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагит

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарипзада

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайретдин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нажия

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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