Новиков Николай Ефремович
Место рождения
Дата рождения07.04.1925
Дата смерти18.05.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова Таисья Петровна
Бракосочетание
25.09.1949
Жена: Новикова Таисья Петровна
Усть-Кыма, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
18.05.1950
Лешуконское, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Утонул, спасая других.
Рождение ребёнка
11.12.1950
Дочь: Никитинская Мария Николаевна
Мать ребёнка: Новикова Таисья Петровна