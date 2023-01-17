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Новиков Николай Ефремович

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Место рождения

Палащелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

07.04.1925

Дата смерти

18.05.1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1950 г.р.

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Палащелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Таисья Петровна

Палащелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
25.09.1949

Жена: Новикова Таисья Петровна

Усть-Кыма, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
18.05.1950
Лешуконское, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Утонул, спасая других.
Рождение ребёнка
11.12.1950

Дочь: Никитинская Мария Николаевна

Мать ребёнка: Новикова Таисья Петровна

Палащелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
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