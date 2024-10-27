Анастасия Яковлевна или Федоровна 1737 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анастасия Яковлевна или Федоровна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потап Яковлевич

Рождение ребёнка
1757

Сын: Василий Потапович

Отец ребёнка: Потап Яковлевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Неонила Потаповна

Отец ребёнка: Потап Яковлевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Дарья Потаповна

Отец ребёнка: Потап Яковлевич

Рождение ребёнка
1772

Сын: Макар Потапович

Отец ребёнка: Потап Яковлевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1774

Сын: Ермил Потапович

Отец ребёнка: Потап Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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