Потап Яковлевич 1737 — найти родственников по фамилии на Familio
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Потап Яковлевич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Яковлевна или Федоровна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Василий Потапович

Мать ребёнка: Анастасия Яковлевна или Федоровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Неонила Потаповна

Мать ребёнка: Анастасия Яковлевна или Федоровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Дарья Потаповна

Мать ребёнка: Анастасия Яковлевна или Федоровна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Макар Потапович

Мать ребёнка: Анастасия Яковлевна или Федоровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1774

Сын: Ермил Потапович

Мать ребёнка: Анастасия Яковлевна или Федоровна

Смерть
Неизвестно

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