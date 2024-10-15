Потап Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Сын: Василий Потапович
Мать ребёнка: Анастасия Яковлевна или Федоровна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Неонила Потаповна
Мать ребёнка: Анастасия Яковлевна или Федоровна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Дарья Потаповна
Мать ребёнка: Анастасия Яковлевна или Федоровна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Макар Потапович
Мать ребёнка: Анастасия Яковлевна или Федоровна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Ермил Потапович
Мать ребёнка: Анастасия Яковлевна или Федоровна
Смерть
Неизвестно