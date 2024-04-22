Бочкарев Павел Егорович Георгиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
В с/х переписи 1923 года - 27 лет.
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Бочкарева Анна
В с/х переписи 1923 года - новорожденный.
Упоминание
1923
В подворной карточке № 17 Забайкальской губернии Александро-Заводского уезда Быркинской волости селения Бырка сельскохозяйственной переписи 1923 года на Дальнем Востоке: домохозяин Бочкарев Павел Егор... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бочкарева Анна
Смерть
Неизвестно