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Бочкарев Павел Егорович Георгиевич

Место рождения

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Бочкарев Егор Григорьевич

Мать: Бочкарева Агафия Карповна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В с/х переписи 1923 года - 27 лет.
Рождение ребёнка
1922

Сын: Бочкарев Михаил Павлович

Мать ребёнка: Бочкарева Анна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В с/х переписи 1923 года - новорожденный.
Упоминание
1923
Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В подворной карточке № 17 Забайкальской губернии Александро-Заводского уезда Быркинской волости селения Бырка сельскохозяйственной переписи 1923 года на Дальнем Востоке: домохозяин Бочкарев Павел Егор... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочкарева Анна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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