Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 или 1804 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитон Петров

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Макар Харитонов

Отец ребёнка: Харитон Петров

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Степанида Харитонова

Отец ребёнка: Харитон Петров

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Афонасий Харитонов

Отец ребёнка: Харитон Петров

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Салманида Харитонова

Отец ребёнка: Харитон Петров

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии

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