Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харитон Петров
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1823 ст.
Сын: Макар Харитонов
Отец ребёнка: Харитон Петров
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Степанида Харитонова
Отец ребёнка: Харитон Петров
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Афонасий Харитонов
Отец ребёнка: Харитон Петров
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Салманида Харитонова
Отец ребёнка: Харитон Петров
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии