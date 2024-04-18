Харитон Петров
Место рождения
Дата рождения1803 или 1804 ст.
Дата смерти1832 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 или 1804 ст.
Отец: Петр Евдокимов
Мать: Пелагея
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1823 ст.
Сын: Макар Харитонов
Мать ребёнка: Лукерья
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Степанида Харитонова
Мать ребёнка: Лукерья
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Афонасий Харитонов
Мать ребёнка: Лукерья
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Салманида Харитонова
Мать ребёнка: Лукерья
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
1832 ст.
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии