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Харитон Петров

Место рождения

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1803 или 1804 ст.

Дата смерти

1832 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 или 1804 ст.

Отец: Петр Евдокимов

Мать: Пелагея

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Макар Харитонов

Мать ребёнка: Лукерья

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Степанида Харитонова

Мать ребёнка: Лукерья

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Афонасий Харитонов

Мать ребёнка: Лукерья

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Салманида Харитонова

Мать ребёнка: Лукерья

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
1832 ст.
Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии

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