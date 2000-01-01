Чичмели Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чичмели Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1952

Сын: Чичмели Александр Александрович

Мать ребёнка: Чичмели Анна Андреевна

Россия,Приморский край,Тетюхенский район,Тетюхе
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гукина Наталья Александровна

Мать ребёнка: Чичмели Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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