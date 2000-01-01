Чичмели Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1952
Сын: Чичмели Александр Александрович
Мать ребёнка: Чичмели Анна Андреевна
Россия,Приморский край,Тетюхенский район,Тетюхе
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гукина Наталья Александровна
Мать ребёнка: Чичмели Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно