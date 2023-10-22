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Чичмели Александр Александрович

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Место рождения

Россия,Приморский край,Тетюхенский район,Тетюхе

Дата рождения

25.09.1952

Дата смерти

22.10.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1952

Отец: Чичмели Александр Иванович

Мать: Ястребова Анна Андреевна

Россия,Приморский край,Тетюхенский район,Тетюхе
Бракосочетание
30.11.1974

Жена: Чичмели Лариса Николаевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
ЗАГС Первомайского района
Рождение ребёнка
13.01.1975

Сын: Чичмели Андрей Александрович

Мать ребёнка: Чичмели Лариса Николаевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
02.01.1977

Дочь: Семенихина Елена Александровна

Мать ребёнка: Чичмели Лариса Николаевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
28.03.1986

Сын: Чичмели Павел Александрович

Мать ребёнка: Чичмели Лариса Николаевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
22.10.2023
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