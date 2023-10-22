Чичмели Александр Александрович
Место рожденияРоссия,Приморский край,Тетюхенский район,Тетюхе
Дата рождения25.09.1952
Дата смерти22.10.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1952
Россия,Приморский край,Тетюхенский район,Тетюхе
Бракосочетание
30.11.1974
ЗАГС Первомайского района
Рождение ребёнка
13.01.1975
Сын: Чичмели Андрей Александрович
Мать ребёнка: Чичмели Лариса Николаевна
Рождение ребёнка
02.01.1977
Дочь: Семенихина Елена Александровна
Мать ребёнка: Чичмели Лариса Николаевна
Рождение ребёнка
28.03.1986
Сын: Чичмели Павел Александрович
Мать ребёнка: Чичмели Лариса Николаевна
Смерть
22.10.2023