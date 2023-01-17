Спивак Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спивак Лев

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Место рождения

Винница, Вінницька область

Дата рождения

?.05.1893

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Винница, Вінницька область
Рождение ребёнка
?.05.1922

Дочь: Ногачевская Надежда

Мать ребёнка: Спивак Зинаида

Рождение ребёнка
1927

Сын: Spivak Aleksandr

Мать ребёнка: Спивак Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спивак Зинаида

Смерть
1941
Похороны
Неизвестно
пропал без вести
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