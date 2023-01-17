Спивак Лев
Место рождения
Дата рождения?.05.1893
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.05.1922
Дочь: Ногачевская Надежда
Мать ребёнка: Спивак Зинаида
Рождение ребёнка
1927
Сын: Spivak Aleksandr
Мать ребёнка: Спивак Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спивак Зинаида
Смерть
1941
Похороны
Неизвестно
пропал без вести