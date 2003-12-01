Спивак (Тартаковская) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спивак (Тартаковская) Зинаида

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Место рождения

Винница, Вінницька область

Дата рождения

19.01.1900

Дата смерти

?.12.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1900

Отец: Тартаковская ?

Мать: не указана

Винница, Вінницька область
Рождение ребёнка
?.05.1922

Дочь: Ногачевская Надежда

Отец ребёнка: Спивак Лев

Рождение ребёнка
1927

Сын: Spivak Aleksandr

Отец ребёнка: Спивак Лев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спивак Лев

Смерть
?.12.2003
Москва, город федерального значения Москва
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