Спивак (Тартаковская) Зинаида
Место рождения
Дата рождения19.01.1900
Дата смерти?.12.2003
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1900
Отец: Тартаковская ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.05.1922
Дочь: Ногачевская Надежда
Отец ребёнка: Спивак Лев
Рождение ребёнка
1927
Сын: Spivak Aleksandr
Отец ребёнка: Спивак Лев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спивак Лев
Смерть
?.12.2003
Москва, город федерального значения Москва