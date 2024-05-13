Черниговская (Товкань) Ольга Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти22.03.1989
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Товкань Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магильная (Черниговская) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.05.1934
Дочь: Макарова (Черниговская) Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Черниговский Мифодий
Смерть
22.03.1989
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
возраст в свидетельстве о смерти 85 лет