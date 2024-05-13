Черниговская (Товкань) Ольга Андреевна 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Черниговская (Товкань) Ольга Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

22.03.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Товкань Андрей

Мать: Товкань Прасковья Сазоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магильная (Черниговская) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.05.1934

Дочь: Макарова (Черниговская) Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Черниговский Мифодий

Смерть
22.03.1989
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
возраст в свидетельстве о смерти 85 лет

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