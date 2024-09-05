Дмитрий Васильев
Место рожденияДреневская
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Василий Диев
Мать: Наталья Иванова
Бракосочетание
15.04.1851
Жена: Ирина Николаева
Рождение ребёнка
01.05.1855
Дочь: Лисафина Агрипина Дмитриева
Мать ребёнка: Ирина Николаева
Рождение ребёнка
21.01.1857 ст.
Сын: Василий Дмитриев
Мать ребёнка: Ирина Николаева
Дреневская, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно