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Дмитрий Васильев

Место рождения

Дреневская

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Василий Диев

Мать: Наталья Иванова

Бракосочетание
15.04.1851

Жена: Ирина Николаева

Рождение ребёнка
01.05.1855

Дочь: Лисафина Агрипина Дмитриева

Мать ребёнка: Ирина Николаева

Рождение ребёнка
21.01.1857 ст.

Сын: Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Ирина Николаева

Дреневская, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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