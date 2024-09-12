Лисафина Агрипина Дмитриева
Место рожденияДреневская
Дата рождения01.05.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1855
Отец: Дмитрий Васильев
Мать: Ирина Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисафин Константин Григорьев
Отец ребёнка: Лисафин Григорий Гаврилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лисафин Григорий Гаврилов
Бракосочетание
19.10.1875
Рождение ребёнка
25.10.1877
Сын: Лисафин Дмитрий Григорьев
Отец ребёнка: Лисафин Григорий Гаврилов
Рождение ребёнка
15.12.1882
Отец ребёнка: Лисафин Григорий Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 17.08.1884 ст.
Дочь: Лисафина Наталья Григорьева
Отец ребёнка: Лисафин Григорий Гаврилов
Смерть
Неизвестно