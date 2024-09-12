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Лисафина Агрипина Дмитриева

Место рождения

Дреневская

Дата рождения

01.05.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1855

Отец: Дмитрий Васильев

Мать: Ирина Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисафин Константин Григорьев

Отец ребёнка: Лисафин Григорий Гаврилов

Корсаково, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисафин Иван Григорьев

Отец ребёнка: Лисафин Григорий Гаврилов

Корсаково, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
19.10.1875

Муж: Лисафин Григорий Гаврилов

Рождение ребёнка
25.10.1877

Сын: Лисафин Дмитрий Григорьев

Отец ребёнка: Лисафин Григорий Гаврилов

Корсаково, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.12.1882

Сын: Лисафин Павел Григорьев

Отец ребёнка: Лисафин Григорий Гаврилов

Корсаково, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 17.08.1884 ст.

Дочь: Лисафина Наталья Григорьева

Отец ребёнка: Лисафин Григорий Гаврилов

Корсаково, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
Корсаково, Лухский муниципальный район, Ивановская область

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