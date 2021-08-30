Дмитриева (Новомлинская) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Новомлинская) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1961

Дата смерти

30.08.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1961

Отец: Новомлинский Виктор Маркович

Мать: Чеботарева (Бурдукова) Галина Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Свадебный салон Золушка и Николь
Образование
1978
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
МБОУ СОШ №1
Бракосочетание
21.07.1979

Муж: Дмитриев Владимир

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
06.05.1980

Дочь: Фесенко (Дмитриева) Юля

Отец ребёнка: Дмитриев Владимир

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
04.03.1987

Дочь: Мысочка (Дмитриева) Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Дмитриев Владимир

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Смерть
30.08.2021
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Причина смерти: Болезнь | Ковид 19
Похороны
Неизвестно
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

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