Дмитриева (Новомлинская) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1961
Дата смерти30.08.2021
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1961
Работа или профессия
Неизвестно
Свадебный салон Золушка и Николь
Образование
1978
МБОУ СОШ №1
Бракосочетание
21.07.1979
Муж: Дмитриев Владимир
Рождение ребёнка
06.05.1980
Дочь: Фесенко (Дмитриева) Юля
Отец ребёнка: Дмитриев Владимир
Рождение ребёнка
04.03.1987
Дочь: Мысочка (Дмитриева) Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Дмитриев Владимир
Смерть
30.08.2021
Причина смерти: Болезнь | Ковид 19
Похороны
Неизвестно