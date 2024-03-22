Каштанова (Якунова) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1978
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.08.1899
Дочь: Каштанова Юлиания Григорьевна
Отец ребёнка: Каштанов Григорий Иванович
Григорьевка, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1903
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каштанов Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно