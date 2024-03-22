Каштанова (Якунова) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каштанова (Якунова) Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1978

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

1899 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.08.1899

Дочь: Каштанова Юлиания Григорьевна

Отец ребёнка: Каштанов Григорий Иванович

Григорьевка, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каштанов Григорий Иванович

Рождение
1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каштанов Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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