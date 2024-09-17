Попова (Лактионова) Ульяна (Юля) Афанасьевна 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попова (Лактионова) Ульяна (Юля) Афанасьевна

Место рождения

Мохнатый Лог, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Лактионов Локтионов Лохтионов Афанасий Васильевич

Мать: Лактионова (Локтионова) Федосья (Феодосья) Афанасьевна

Мохнатый Лог, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Неизвестно

Смерть
Неизвестно

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