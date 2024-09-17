Попова (Лактионова) Ульяна (Юля) Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Лактионов Локтионов Лохтионов Афанасий Васильевич
Мать: Лактионова (Локтионова) Федосья (Феодосья) Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Неизвестно
Смерть
Неизвестно