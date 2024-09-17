Попов Неизвестно Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Неизвестно

Попов Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова (Лактионова) Ульяна (Юля) Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова (Лактионова) Ульяна (Юля) Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова (Лактионова) Ульяна (Юля) Афанасьевна

Смерть
Неизвестно

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