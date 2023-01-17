Агапова (Болдырева) София Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1911 ст.
Жених: казак Красноярской станицы Михаил Васильевич Агапов - 25 лет Невеста: Красноярская мещанка София Ивановна Болдырева - 25 лет Поручители: Красноярские мещане Порфирий Алексеевич Никешин, Аким И... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1913 ст.
Дочь: Агапова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Агапов Михаил Васильевич
Восприемники: Красноярский мещанин Осип Иванович Болдырев и Красноярская казачка Любовь Николаевна Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-79 файл 79 номер 196
Рождение ребёнка
16.11.1918 ст.
Сын: Агапов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Агапов Михаил Васильевич
Восприемники: казак Красноярской станицы Николай Васильевич Агапов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-97 файл 5 номер 180
Смерть
Неизвестно