Агапова (Болдырева) София Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова (Болдырева) София Ивановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
30.01.1911 ст.

Муж: Агапов Михаил Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Красноярской станицы Михаил Васильевич Агапов - 25 лет Невеста: Красноярская мещанка София Ивановна Болдырева - 25 лет Поручители: Красноярские мещане Порфирий Алексеевич Никешин, Аким И... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1913 ст.

Дочь: Агапова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Агапов Михаил Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Осип Иванович Болдырев и Красноярская казачка Любовь Николаевна Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-79 файл 79 номер 196
Рождение ребёнка
16.11.1918 ст.

Сын: Агапов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Агапов Михаил Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Красноярской станицы Николай Васильевич Агапов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-97 файл 5 номер 180
Смерть
Неизвестно
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
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