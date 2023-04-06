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Агапов Михаил Васильевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.

Отец: Агапов Василий Романович

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Мать: Агапова Анна Михайловна 1859 г.р Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru... Показать все
Бракосочетание
30.01.1911 ст.

Жена: Агапова София Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Красноярской станицы Михаил Васильевич Агапов - 25 лет Невеста: Красноярская мещанка София Ивановна Болдырева - 25 лет Поручители: Красноярские мещане Порфирий Алексеевич Никешин, Аким И... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1913 ст.

Дочь: Агапова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Агапова София Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Осип Иванович Болдырев и Красноярская казачка Любовь Николаевна Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-79 файл 79 номер 196
Рождение ребёнка
16.11.1918 ст.

Сын: Агапов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Агапова София Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Красноярской станицы Николай Васильевич Агапов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-97 файл 5 номер 180
Смерть
Неизвестно
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